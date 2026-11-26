PALMA DE MALLORCA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hundimiento del buque 'Med Emre', que transportaba unas 7.000 toneladas de gasóleo a unas 25 millas de Ibiza, ha provocado la muerte de un tripulante y la activación de varios protocolos de emergencia ante el riesgo de contaminación marítima.

La Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha activado el dispositivo estatal de respuesta ante la contaminación del mar en situación 2, mientras que el Govern balear ha puesto en marcha el Plan Territorial de Protección Civil de las Illes Balears (PLATERBAL) en nivel 0, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Aunque ambos mecanismos se han activado como consecuencia del mismo accidente, tienen funciones diferentes. Uno permite organizar la respuesta frente a la contaminación en el mar y el otro coordina las actuaciones de protección civil en Baleares. Pero ¿qué significa que se haya declarado el nivel 2 y qué medidas contempla la normativa?

QUÉ ES EL PLAN MARÍTIMO NACIONAL Y PARA QUÉ SIRVE

El Plan Marítimo Nacional establece cómo deben actuar las autoridades españolas ante un episodio de contaminación del mar o una situación que pueda poner en peligro el medio marino. Su objetivo es organizar los medios y recursos necesarios para prevenir, reducir y combatir los posibles daños.

Este dispositivo forma parte del Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina, creado por el Gobierno en 2012 para coordinar la actuación de las distintas administraciones ante este tipo de emergencias.

Su funcionamiento está desarrollado en la Orden FOM/1793/2014, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta norma establece cuándo debe activarse el plan, quién tiene que dirigir las operaciones y cómo deben colaborar las autoridades marítimas y los servicios de emergencia.

Entre los organismos que pueden intervenir se encuentran la Dirección General de la Marina Mercante, responsable de la administración marítima estatal, y Salvamento Marítimo, que dispone de medios especializados para actuar ante emergencias en el mar.

QUÉ SIGNIFICA ACTIVAR EL NIVEL 2 DEL PLAN MARÍTIMO NACIONAL

El plan distingue cuatro situaciones de emergencia, del 0 al 3, en función de la peligrosidad del incidente, la vulnerabilidad de la zona afectada y los recursos necesarios para responder.

La situación 2, regulada en el artículo 11 de la normativa estatal, contempla dos supuestos principales: que los medios disponibles en una situación de emergencia inferior resulten insuficientes para combatir la contaminación o que la zona marítima afectada o amenazada sea especialmente vulnerable. La norma también prevé otros casos específicos en los que debe declararse este nivel.

En términos prácticos, su activación permite organizar una respuesta de mayor alcance bajo la dirección de la Dirección General de la Marina Mercante, con el apoyo de los organismos encargados de las operaciones marítimas.

El dispositivo contempla la utilización de medios especializados para prevenir o combatir la contaminación. No obstante, los recursos concretos que se movilicen dependerán de las necesidades del accidente y de las decisiones de las autoridades responsables.

QUÉ ES EL PLATERBAL Y POR QUÉ SE HA ACTIVADO EN BALEARES

Junto al dispositivo marítimo estatal, el Govern ha activado el PLATERBAL, nombre que recibe el Plan Territorial de Protección Civil de las Illes Balears.

Se trata del plan general de emergencias de la comunidad autónoma, que permite coordinar los servicios públicos y otros recursos disponibles ante situaciones de grave riesgo o catástrofe que puedan afectar a su territorio.

En el caso del 'Med Emre', se ha declarado el nivel 0, una fase de seguimiento y evaluación de la situación. Según establece la normativa balear, durante esta fase los responsables de emergencias recopilan información y la trasladan a las autoridades competentes para valorar si es necesario adoptar nuevas medidas.

Por tanto, el nivel 0 permite mantener la vigilancia y preparar posibles actuaciones de protección o intervención si la situación evoluciona. La normativa también contempla la coordinación con los organismos estatales cuando se activan simultáneamente distintos planes de emergencia.

¿SE HA PRODUCIDO UN VERTIDO DE GASÓLEO TRAS EL HUNDIMIENTO EN IBIZA?

Por el momento, las autoridades no han confirmado la existencia de un vertido de gasóleo tras el hundimiento del 'Med Emre'. Según la información facilitada por fuentes del Gobierno, en su último reconocimiento, realizado a las 07.37 horas de este jueves, la embarcación Guardamar Talía no había observado restos del buque, objetos flotantes ni indicios de contaminación.

Para vigilar la evolución de la situación, Salvamento Marítimo ha movilizado también medios aéreos y ha solicitado imágenes por satélite a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA). Asimismo, Protección Civil ha solicitado la activación del sistema europeo Copernicus para obtener imágenes y cartografía de la zona.

Además, la Dirección General de la Costa y el Mar ha activado de forma preventiva el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación (Plan Ribera), destinado a preparar y coordinar posibles actuaciones de protección del litoral si fuera necesario.

Según han precisado fuentes del Gobierno, la activación de este último dispositivo no significa que se haya constatado contaminación en la costa.