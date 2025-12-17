Bauzà apunta que eventos deportivos como la Challenge son una "herramienta de desestacionalización"

El CEO de Garden Hotel Group, Gabriel Llobera, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà; el conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, y el director de Unisport Consulting, Manuel Hernández. - CONSELLERIA DE TURISMO

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha destacado que la celebración de competiciones deportivas como la Challenge durante los meses de invierno, demuestan el "enorme poder" del deporte como "herramienta de desestacionalización".

El representante del Govern ha hecho estas declaraciones durante la presentación de la III Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca femenina y la XXXV Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca masculina, que se celebrarán entre los días 24 de enero y 1 de febrero de 2026.

En una nota de prensa, la Conselleria ha destacado que, por tercer año, las "mejores corredoras" del pelotón internacional arrancarán la temporada en la isla con la disputa de la Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca femenina.

A lo largo de tres días, algunos de los mejores equipos del pelotón internacional femenino iniciarán la temporada en Mallorca con la disputa de tres trofeos: Trofeo Marratxí-Felanitx --sábado 24 de enero--, Trofeo Llucmajor --domingo 25 de enero-- y Trofeo Binissalem-Port d'Andratx --lunes 26 de enero--.

Después llegará el turno de los hombres, con la XXXV Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca, en la que los principales equipos del pelotón y algunos de los "mejores ciclistas del mundo" volverán a iniciar la temporada ciclista en Europa.

Será a partir del miércoles 28 con la disputa de cinco trofeos: Trofeo Calvià --miércoles 28 de enero--, Trofeo Ses Salines-Colònia de Sant Jordi --jueves 29 de enero-- en la modalidad de contrarreloj por equipos, Trofeo Serra de Tramuntana --viernes 30 de enero-- con salida en Selva y llegada a Lluc, Trofeo Andratx-Pollença --sábado 31 de enero-- con final en el Mirador d'es Colomer, y Trofeo Mallorca Fashion Outlet-Paseo Marítimo de Palma --domingo 1 febrero--.

Como ya ocurriera el año pasado, los aficionados podrán seguir el final de las etapas, tanto de la Challenge femenina como de la masculina, en televisión gracias al acuerdo con las instituciones y su apuesta por la Challenge Ciclista Mallorca como "evento estratégico en la promoción turística de la isla". Será en las plataformas Max y Discovery, así como Eurosport y Teledeporte, a través de la producción de Medialuso.

"El impacto promocional y deportivo de la Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca se verá elevado dada la amplia difusión de las plataformas que emitirán en directo el desenlace de los ocho Trofeos, lo que redundará en beneficio de la promoción turística que promueven las instituciones baleares, la repercusión de la prueba en sí y la visibilidad de los patrocinadores y colaboradores de la prueba, así como de los ayuntamientos anfitriones de las carreras", han explicado.

La televisión autonómica IB3 también ofrecerá los finales en 'streaming' y, por primera vez, todos los finales de etapa de la prueba masculina al acabar el informativo 'Notícies Migdia', excepto el domingo 1 de febrero, que ofrecerá la llegada en directo.

Durante el acto, el director de Unisport Consulting, Manuel Hernández, ha destacado el compromiso de las instituciones con la Challenge y también la ventaja de contar con un patrocinador como Garden Hotels & Resorts.

Así, ha agradecido de manera especial el apoyo del Consell de Mallorca y del Govern, porque sin su aportación y la apuesta que hacen por nuestra carrera, "sería imposible asumir el coste de la producción de la retransmisión por televisión".

Por su parte, Bauzà ha destacado que eventos de primer nivel como la Challenge consolidan a Mallorca como "un referente internacional" del ciclismo profesional y refuerzan su posición como "destino turístico activo durante todo el año".

"La presencia de los mejores equipos del mundo contribuye decisivamente a fortalecer la marca Mallorca, asociándola a valores como calidad, sostenibilidad, salud y excelencia deportiva", ha añadido.

El conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez Díaz, ha mostrado su "satisfacción" por la celebración de la prueba un año más y ha asegurado que el reto con este tipo de acciones es "poner en valor la identidad territorial de cada uno de los 53 municipios de Mallorca".

"Pruebas como está son herramientas necesarias para cambiar mejorar y afianzar la identidad de esta isla", ha añadido.