Bauzá dice que la "fidelidad" del mercado británico hacia Ibiza está demostrada a pesar de noticias negativas

IBIZA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Jaume Bauzá, ha afirmado en el Parlament que los datos relativos al mercado británico demuestran la "fidelidad" de este turismo hacia la Isla recuperándose cifras prepandemia, a pesar de las noticias negativas aparecidas en medios británicos sobre Ibiza.

Según el conseller, el éxito de un destino turístico "no es flor de un día", algo que tampoco sucede en el caso de Ibiza. No obstante, durante el pleno del Parlament ha considerado que "no puede consentirse" que se ponga en entredicho "un sitio tan maravilloso como Ibiza".

Así ha contestado en el Parlament a la diputada de Vox, Patricia de las Heras, quien ha solicitado al conseller una valoración sobre el hecho de que medios británicos intenten denigrar la imagen de Ibiza. De las Heras ha asegurado que estos medios han difundido "noticias negativas" sobre la Isla.

"No me gusta que nadie denigre la imagen de nuestras Islas", ha señalado el conseller, quien ha considerado que estas noticias forman parte de un determinado sector de la prensa británica y en ningún caso son informaciones "generalizadas, seguro que interesadas y, sobre todo, sensacionalistas".

De las Heras ha instado al conseller a responder "de manera contundente" contra estas críticas de los medios británicos. "Vamos a seguir de cerca el peso y la continuidad que tendrán estas noticias, seguramente con poco recorrido", ha replicado el conseller.

Bauzá ha señalado que, en este tipo de noticias, suelen responder a intereses "con una clara intencionalidad de desprestigio".