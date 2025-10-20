Bauzà llama a la "tranquilidad" pese al estado de los embalses: "El suministro de agua a Palma está garantizado"

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la empresa municipal Emaya, Llorenç Bauzà, ha llamado a la "tranquilidad" a pesar del estado actual en el que se encuentran los embalses de Cúber y del Gorg Blau.

Bauzà ha hecho este llamamiento este lunes, en una rueda de prensa, y a preguntas de los medios de comunicación, en la que ha aclarado que "si se comparan las cifras del año pasado y las de éste son prácticamente las mismas". Pues, según ha apuntado, "el año pasado estaban al 26,9 y actualmente, al 26,3" de su capacidad.

"Es verdad que es baja --la cifra--", ha reconocido el presidente de Emaya. Sin embargo, ha querido hacer una llamada a la "tranquilidad" porque se está "en una época del año en la que las lluvias han de acompañar, y hay que esperar que así sea", ha afirmado, pero también, ha añadido, porque "la garantía de suministro de agua a la ciudad está establecido y garantizado".

Además, ha precisado Bauzà, "el suministro de los embalses supone un 13 por ciento solo del consumo de la ciudad". Por lo tanto, "es verdad que muchas veces es más la imagen que el propio consumo que se hace de los embalses", ha finalizado.