Bauzà, nuevo vicepresidente del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales

Vista panorámica de La Almudaina. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha sido nombrado oficialmente nuevo vicepresidente del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales.

Este nombramiento, comunicado formalmente por la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, sitúa a Baleares en "la cúpula de gestión de uno de los museos más importantes y visitados de España", según ha explicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa.

El Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales, que tiene como presidentes de Honor a los Reyes de España, cuenta con dos vicepresidencias que se ejercen de forma rotatoria cada dos años.

Estas plazas son ocupadas por los titulares de las Consejerías de Cultura de aquellas comunidades autónomas que cuentan con bienes inmuebles del Patrimonio Nacional en sus territorios. Tras cumplirse el primer periodo de dos años desde la constitución del Patronato en 2024, tiempo en el que Madrid y Castilla y León han ostentado este cargo, Baleares asume ahora una de las dos vicepresidencias.

El nombramiento, que tiene efectos desde el pasado 24 de febrero, permitirá una colaboración "estrecha" para impulsar iniciativas comunes y fortalecer el vínculo entre el patrimonio histórico de las islas y la Galería de las Colecciones Reales.

Bauzà ha manifestado su "satisfacción" por este cargo, al destacar que representa una "oportunidad única" para "dar visibilidad al riquísimo patrimonio histórico y artístico de Baleares dentro de una institución de referencia mundial".

Asimismo, el conseller ha subrayado la importancia de que Baleares participe "activamente" en la toma de decisiones sobre la gestión y promoción de las colecciones reales, que son "parte esencial" de la identidad cultural balear.

Inaugurada en 2023, la Galería de las Colecciones Reales es el proyecto museístico más importante de Patrimonio Nacional en décadas. Ubicada en Madrid, junto al Palacio Real, ofrece un recorrido por la historia de la monarquía española y el mecenazgo artístico a través de piezas de incalculable valor, muchas de las cuales guardan relación directa con palacios y residencias reales, como La Almudaina.