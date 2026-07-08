Bauzá rechaza el manual de acción contra la turistificación y condena imposiciones de una minoría radical

Archivo - Ell conseller Jaume Bauzá durante la presentación de las medidas de contención - CAIB - Archivo

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha rechazado el manual de acción contra la turistificación difundido por la plataforma Menys turisme més vida y ha condenado que una "minoría radical pretenda imponer su agenda a través del miedo".

En mensajes en redes sociales recogidos por Europa Press, Bauzá ha defendido que la crítica es legítima, pero ha añadido que "cuando un colectivo comparte manuales que recomiendan taparse la cara y planificar actuaciones contra negocios o propiedades vinculadas al turismo, conviene que cada uno decida si este es el camino que quiere recorrer".

El conseller se ha mostrado convencido de que muchas personas que expresan inquietudes sobre el futuro del archipiélago lo hace desde el respeto y la voluntad de encontrar soluciones. "Por eso, resulta preocupante que algunos intenten arrastras este debate hacia posiciones cada vez más radicales", ha apuntado.

Bauzá ha recalcado que siempre defenderá el derecho a manifestarse --el manual se ha difunfido como acción previa a la manifestación contra la saturación del próximo 26 de julio--, pero ha afirmado que con la misma firmeza "defenderá la convivencia y la seguridad jurídica". "El que tenga ideas, que las defienda a la luz del día. El que necesita esconderse esconderse detrás de una capucha para actuar, probablemente sabe que lo que hace no es defendible", ha indicado.

"Nuestras islas son una tierra abierta, acogedora y democrática. No permitiremos que una minoría radical intente imponer su agenda a través del miedo", ha concluido.