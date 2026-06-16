Bauzá respeta la protesta contra la saturación en Menorca pero atribuye el malestar a las políticas del anterior Govern

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha mostrado su respeto por la manifestación contra la saturación turística el pasado sábado en Menorca, aunque ha atribuido estas protestas a la gestión del anterior Govern.

"Máximo respeto a los ciudadanos que se manifestaron en Maó. Ahora bien, es necesario que sepan quién autorizó las plazas que ahora llevan a las manifestaciones y qué recursos daba el anterior Govern y los que da el de ahora para solventar la huella turística", ha dicho.

Así se ha expresado Bauzá este martes en la sesión de control al Govern, ante críticas del diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha acusado al Ejecutivo de "no hacer nada" en materia turística.

"Les sobra cinismo, si no quieren decrecer, lo digan claramente. Y les falta valentía porque una política seria y transparente es decir las cosas por su nombre, y si ustedes no quieren contener, lo tienen que decir", ha reprochado Castells.

Por otro lado, el conseller ha rechazado las críticas de los socialistas sobre el turismo de excesos, reivindicado las políticas del Govern durante esta legislatura para luchar contra la oferta turística ilegal y los fondos destinados a los ayuntamientos.

También ha aprovechado para afear al PSIB su "silencio" sobre la campaña publicitaria en Aena que, a su entender, fomentaba un turismo irresponsable. Sobre esta cuestión, el diputado del PSIB Llorenç Pou ha considerado que el anuncio era "innecesario".

Igualmente, Pou ha afeado al Govern que modificara la prohibición de vender alcohol por las noches en zonas turísticas, asegurando que "a tercera línea del Arenal dos establecimientos venden alcohol".