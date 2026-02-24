Bauzà sostiene que el Consell de Mallorca rebajará el techo de plazas turísticas "tal y como dijo que haría"

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha sostenido que el Consell de Mallorca rebajará el techo de plazas turísticas "tal y como dijo que haría".

Así lo ha dicho Bauzà en el pleno del Parlament de este martes tras ser preguntado por el diputado del PSIB Carles Bona, quien ha criticado que la institución insular "no reducirá" 18.000 plazas turísticas.

El Govern, según el socialista, está en contra del decrecimiento de plazas. "Más turistas que nunca, pero menos urgencia que nunca", ha lamentado.

El conseller ha reprochado al PSIB que votara en contra del decreto de contención que, ha destacado, contempla la prohibición de nuevas plazas en plurifamilias, aumenta las sanciones a viviendas ilegales y reactiva el intercambio de plazas existentes, entre otras medidas.

"El Consell de Mallorca está comprometido con el contención turística y el equilibrio económico y social", ha concluido el conseller.