El Consell de Mallorca ya no considera "urgente" reducir el techo de plazas turísticas en la isla al considerar que se está consiguiendo una "contención real" de las mismas a lo largo de la presente legislatura.

Así lo ha señalado en el pleno de este jueves el conseller de Turismo, Guillem Ginard, al ser preguntado por la portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló, acerca de cuándo tiene previsto implementar dicha reducción.

La ecosoberanista le ha recordado a Ginard, recientemente nombrado tras la salida de José Marcial Rodríguez, que el equipo de gobierno de la institución insular ha hecho esa promesa en diferentes ocasiones a lo largo de su mandato.

Una de las últimas fue el pasado mes de abril, después de que el Govern aprobara el decreto de contención turística, cuando Rodríguez dijo en una rueda de prensa que el Consell de Mallorca rebajaría el techo de plazas turísticas permitidas en la isla mediante un acuerdo de pleno.

La idea, según explicó el entonces responsable del departamento de Turismo, era bajar del actual tope de 430.000 plazas sin la necesidad de modificar el actual Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT).

"No podemos seguir la senda del crecimiento desordenado de las últimas legislaturas", señaló Rodríguez, aunque sin concretar con qué plazos trabaja la institución ni cuál sería el porcentaje o número de plazas de rebaja.

Este jueves, Ginard ha defendido que durante la presente legislatura no se ha crecido en número de plazas y que además están, con unas 412.000 registradas, por debajo del techo máximo. "Interpretamos que lo que estamos haciendo es una contención real, no paramos la economía y aportamos valor y no volumen", ha subrayado.

En ese contexto, el conseller de Turismo ha admitido que ya no consideran "urgente" realizar una "reducción formal" del techo real de plazas a través del PIAT "porque el sistema, sobre todo con el decreto de contención, ya impide crecer en plazas y orienta el modelo hacia la calidad, el orden y una mayor sostenibilidad".

Perelló, al escuchar las palabras de Ginard, ha reprochado al Consell que "haya abandonado cualquier política real de contención turística" y optado por mantener el mismo modelo que está saturando Mallorca".

"Cuando el PP dice que no es urgente reducir plazas turísticas, lo que dice es que no considera urgente el problema de la vivienda, la saturación de las carreteras o la pérdida de vida de la gente de Mallorca", ha sostenido.

La ecosobernista ha recordado que, pese a que en varias ocasiones el equipo de gobierno ha prometido acometer esta reducción de plazas o limitar la entrada de vehículos, ninguna de estas medidas se ha materializado.

Es por ello que les ha acusado de "traicionar a la ciudadanía" y de haber convertido sus anuncios "en un simple eslogan político sin ninguna voluntad de aplicarlos".

"El PP prometió contención turística y está haciendo exactamente lo contrario: aplazar decisiones y permitir que la presión turística continúe aumentando. Es un fraude político", ha recriminado Perelló.

Para MÉS per Mallorca, la reducción de plazas turísticas es una "condición imprescindible" para avanzar hacia un modelo económico diversificado y sostenible, así como para garantizar el derecho a la vivienda de los residentes.

"Mallorca no puede continuar soportando más masificación mientras el Consell mira hacia otro lado", ha sentenciado Perelló.

En su contrarréplica, Ginard ha acusado a la izquierda de "exigir límites" cuando están en la oposición y "aprobar 90.000 plazas nuevas" cuando gobernaron entre 2017 y 2023.

"Este equipo de gobierno ha respetado el límite y por eso estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que se hacía antes. La diferencia es que hoy hay contención real, y no es porque ustedes la pidan sino porque este gobierno la practica", ha zanjado.