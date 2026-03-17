Juico por la muerte de un bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo: el feto nació vivo, según los forenses

Los acusados por la muerta del bebé y sus abogados, al comienzo del juicio en la Audiencia Provincial de Baleares.- Isaac Buj - Europa Press

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un médico forense que analizó los informes de las autopsias y las circunstancias que rodearon la muerte de la bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo en noviembre de 2023 ha concluido que el feto nación vivo, pero con expectativas de vida de "pocos minutos".

"Nació vivo, pero con expectativa de vida de muy pocos minutos. La única posibilidad de viabilidad era que el parto se hubiera desarrollado en un hospital como Son Espases", ha concluido el facultativo en la sesión del juicio con jurado que se sigue en la Audiencia Provincial de Baleares contra la madre, el cuñado y la hermana de ella.

Según ha indicado el doctor, "el feto estaba vivo, pero estaba sufriendo" porque la placenta no estaba oxigenando bien.