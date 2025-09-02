Becas del Govern en acción exterior y UE: plazo abierto para universitarios

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 23 de septiembre a través de la sede electrónica de la CAIB

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha abierto el plazo este martes, 2 de septiembre, para optar a las cuatro becas formativas para titulados universitarios del Programa de Formación en Acción Exterior y Unión Europea.

La convocatoria pretende dar continuidad al programa de becas que se lanzó el año pasado y que consta de cuatro becas dirigidas a graduados universitarios y de una duración máxima de 12 meses, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en una nota de prensa.

La beca se reparte entre prácticas en el área de acción exterior de la Dirección General de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento y la Oficina de Baleares en la Unión Europea en Bruselas.

El objeto de la convocatoria es poner al alcance de los jóvenes los conocimientos que les faciliten el acceso al mercado laboral, realizando prácticas tanto en Palma como en Bruselas.

Concretamente, durante su estancia en el área de la acción exterior de la Dirección General de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento en Palma, además de participar en las tareas técnicas del día a día, colaborarán en actos y eventos que se desarrollen en Baleares y participarán en el establecimiento y el impulso de encuentros y contactos informativos con el resto de las direcciones generales y con otras administraciones públicas de las Islas.

Por otro lado, en la Oficina Baleares en la Unión Europea en Bruselas podrán obtener un conocimiento directo del funcionamiento de las instituciones europeas, con la asistencia a reuniones o conferencias de los órganos de la UE.

Igualmente, colaborarán con el personal técnico de la Conselleria desplazado en Bruselas y la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, así como en los eventos que se lleven a cabo en la capital belga.

El programa de formación incluye un periodo inicial de un mes prorrogable hasta un máximo de tres meses en la sede de la Dirección General, y el resto, hasta el 31 de diciembre de 2026, en Bruselas.Los becarios actuales acabarán en diciembre de 2025, y en enero de 2026 ya se incorporarán los nuevos.

Desde el Govern han destacado que la convocatoria es "una apuesta clara" en la renovación y la mejora de los programas de formación práctica para jóvenes universitarios isleños interesados en el engranaje de las instituciones europeas.

Las becas de seguimiento en acción exterior y Unión Europea incluyen diferentes modalidades: áreas científico-técnicas, socioeconómicas, medioambientales y jurídicas, entre otras.

Se trata de becas remuneradas, con una cantidad de 1.800 euros mensuales brutos durante el tiempo de la beca. Un importe que irá a cargo de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Govern y Cooperación Local.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 23 de septiembre y las personas interesadas tiene que presentar su solicitud de forma electrónica en la sede electrónica de la CAIB. Las bases de la convocatoria, los requisitos y los detalles del procedimiento se puden consultar en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) del 2 de septiembre.