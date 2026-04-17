Becas de idiomas para 4º ESO en Baleares: programas de inmersión lingüística en Europa verano 2026

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades abrió el 12 de abril la convocatoria mediante la cual se conceden ayudas en especie para la participación del alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de centros educativos sostenidos con fondos públicos en programas de inmersión lingüística en lenguas extranjeras durante el verano de 2026.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria, el objetivo de la convocatoria es reforzar la competencia lingüística del alumnado en lenguas extranjeras, con una atención especial a la expresión oral, mediante estancias de inmersión en diferentes países europeos. Los programas están dirigidos a alumnos de 4º de ESO de centros públicos y concertados de Baleares e incluyen estancias lingüísticas en lengua inglesa, francesa y alemana.

Se prevé un programa de inmersión en lengua inglesa en Irlanda y/o en el Reino Unido, otro en lengua francesa en Francia y otro de inmersión en lengua alemana en Alemania, todos ellos con una duración comprendida entre el 15 de julio y el 31 de agosto de 2026.

En total, se convocan al menos 104 ayudas por un valor total de 299.784 euros, repartidas entre las tres modalidades y distribuidas por islas. La ayuda para cada uno de los beneficiarios será como máximo de 2.939 euros en el caso de la lengua inglesa, de 2.675 euros en el caso de francés y de 2.671 euros en el caso de alemán.

El programa de inmersión en inglés dispondrá de un mínimo de 82 ayudas, de las cuales 65 corresponden a Mallorca, siete a Menorca y diez a Eivissa, dirigidas también al alumnado de Formentera. El programa de inmersión en francés contará con un mínimo de seis ayudas, mientras que el programa de inmersión en alemán ofrecerá como mínimo 16, igualmente distribuidas entre las diferentes islas de la comunidad autónoma.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 12 al 21 de abril de 2026, ambos días incluidos. Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática mediante el trámite habilitado en la Sede electrónica de la Comunidad Autónoma o de manera presencial en los registros oficiales.