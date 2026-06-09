Ben Amics acusa a Le Senne de emprender una "cruzada personal" contra el colectivo Lgtbi con su nuevo recursos judicial

Archivo - La bandera LGTBI en la fachada del Parlament este viernes 28 de junio de 2024. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación Ben Amics ha acusado al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, de emprender una "cruzada personal" contra el colectivo Lgtbi después de que haya presentado un nuevo recurso judicial para tratar de impedir que se cuelgue la bandera arcoíris en la fachada de la Cámara autonómica con motivo del Día del Orgullo.

En un comunicado, la asociación ha manifestado su "profunda preocupación" ante la decisión del también líder de Vox en Baleares, quien ha presentado un recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que inadmitió a trámite su contencioso para tratar de frenar dicha actuación.

Este nuevo movimiento, para Ben Amics, confirma "una cruzada personal contra los símbolos de igualdad y contra décadas de avances en derechos civiles". La bandera Lgtbi "no es un ornamento ni un gesto partidista", sino "un acto simbólico de compromiso institucional con la dignidad, la libertad y la seguridad del colectivo".

La asociación ha recordado que el Parlament aprobó la ley autonómica Lgtbi por unanimidad en prácticamente todo su articulado "en un momento en el que la extrema derecha no tenía representación propia", un respaldo que "reflejaba un consenso social y político" acerca de que los derechos del colectivo "forman parte del marco democrático esencial".

Por ello, ante lo que ha interpretado como "un nuevo intento de censura simbólica", ha exigido a los grupos parlamentarios que mantengan el compromiso adquirido con la ciudadanía y con la propia ley que aprobaron.

LOS ANTECEDENTES

El caso se remonta a 2024, cuando Le Senne trató de frenar la aplicación de lo dispuesto en una proposición no de ley (PNL) aprobada un año antes que instaba a lucir la enseña con motivo del Día del Orgullo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en un auto reciente, desestimó sus pretensiones al entender que no es competente para resolver este asunto.

Con su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el también líder de Vox en Baleares pretende que se revoque la decisión del TSJIB y, por lo tanto, se entre a estudiar el fondo del asunto para decidir si la colocación de la bandera se ajusta o no a derecho.

Entre otras cuestiones, Le Senne sostiene que la Sala sí es competente porque se basa en una calificación que es "jurídicamente errónea", dado que alegó que un acuerdo de la Mesa del Parlament es un "acto parlamentario sin valor de ley" y por lo tanto queda fuera del control de la jurisdicción contencioso-adminsitrativa.

Además, considera que el TSJIB fundamenta en su decisión en una "confusión" entre el acto político del que se origina el conflicto, una proposición no de ley para instar a colocar la bandera del colectivo Lgtbi, y el acuerdo ejecutivo de la Mesa del Parlament por el cual se decide "materialmente" colocarla.

El presidente del Parlament también hace referencia a la ley que regula el uso de las banderas y enseñas, que establece que en los edificios de los órganos del Estado y las administraciones públicas solamente podrán exhibirse las de España, las comunidades autónomas y de los entes locales, y en su caso las de otros Estados y de organizaciones internacionales.

Por último, usa como argumentos la supuesta "contradicción" en la que ha incurrido la Sala, pues en un primer momento "estimó su competencia para conocer del asunto", y el hecho de que la Fiscalía se haya pronunciado en sentido favorable a la jurisdicción contencioso-administrativa en dos ocasiones distintas a lo largo de este procedimiento.

La controversia judicial llega poco antes de la celebración de un nuevo Día del Orgullo y después de que los grupos parlamentarios de izquierda registraran un escrito dirigido a la Mesa del Parlament, que preside Le Senne, para volver a colgar la bandera Lgtbi de la fachada.