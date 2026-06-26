Ben Amics presenta la denuncia por las posibles "irregularidades" en la contratación de los organizadores del Orgullo

Archivo - Varias personas sujetan una pancarta durante la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ben Amics ha presentado su denuncia contra el Ayuntamiento de Palma por las posibles "irregularidades" en la contratación de una agencia de comunicación para la organización de los eventos del Orgullo LGTBIQ+ y contra la segunda teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, por "intimidación y coacción".

La entidad ha tomado esta decisión después de las declaraciones de la regidora en rueda de prensa, donde acusó a Ben Amics de "amenazar" a artistas y de anunciar una auditoría "discrecional" como "respuesta" a la denuncia de la organización sobre el proceso de contratación para la 'revetla' del Orgullo.

En una nota de prensa, la entidad ha incidido en que su reclamación se ha referido siempre a la transparencia en el proceso de contratación para la verbena del Orgullo y han recriminado que la respuesta por parte del Consistorio "ha sido un ataque contra la asociación".

Tal y como anunció el lunes, Ben Amics ha interpuesto denuncia penal ante los juzgados por la contratación de esta empresa de comunicación por los posibles delitos de tráfico de influencias, intervención fraudulenta y conflicto de intereses.

En este sentido, desde Ben Amics han recordado el propietario de la empresa estuvo imputado en el 'caso Voltor' en 2013, que llevó la campaña electoral del PP en 2019 y que habría publicado varios artículos "tránsfobos" y donde "se mofa de la bandera LGTBI+".

"Ben Amics no entiende que a una persona que confunde sexo y género pueda ser la máxima responsable de la organización del Orgullo del Ayuntamiento de Palma", han afirmado desde Ben Amics.

Asimismo, Ben Amics ha reivindicado su derecho de "expresarse libremente" y de "defender su honor" ante las declaraciones de una representante pública, ya que, a su entender, "no hacen ninguna guerra contra nadie" y lo que hacen es "defender los derechos de las personas LGTBI+ cada día y no solo cuando pueden dar beneficios económicos".