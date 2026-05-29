Ben Amics presentará este lunes en la plaza de Cort la manifestación del Orgullo

Archivo - Varias personas sujetan una bandera del colectivo LGTBIQ+ durante la manifestación del Orgullo en Palma en 2023. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La entidad Ben Amics presentará el lunes (11.30 horas) en la plaza de Cort la manifestación del Orgullo LGTBI de este año.

Según han avanzado en un comunicado, el lema escogido en esta edición es 'A las calles con Orgullo, disidencia y resistencia' y será anunciado junto al resto de entidades, partidos y sindicatos que convocan la marcha.