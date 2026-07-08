Bestard comparecerá este jueves en el Consell de Mallorca para hablar de su uso de vehículos oficiales

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, comparecerá este jueves en un pleno extraordinario del Consell de Mallorca para abordar el uso de los vehículos oficiales.

Lo hará en una sesión que comenzará a las 18.30 horas y tras solicitar él mismo comparecer, según ha informado la institución insular.

Posteriormente, a las 19.00 horas, se celebrará otro pleno extraordinario para informar sobre las actuaciones desarrolladas y las conclusiones políticas en relación con esta cuestión.

Bestard comparecerá tres semanas después de que la Comisión de Transparencia diera cuenta de los dos informes técnicos que concluyen que el vicepresidente segundo hizo un uso exclusivo de tres coches oficiales sin tener permiso para ello.

En esa comisión, la institución insular descartó tomar medidas contra Bestard y cerró el caso con la elaboración de una instrucción interna que regule el uso de vehículos oficiales.

También este jueves, a las 09.30 horas, el Consell de Mallorca celebrará el pleno ordinario del mes de julio.