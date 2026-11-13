Bestard Mantiene Su Inocencia, Recibe El Respaldo Del PP Y Se Niega A Dimitir: "Sigo Trabajando, No He Hecho Nada Mal"- EUROPA PRESS

El 'popular' Bosch defiende que según el código ético de su partido no tienen por qué tomar medidas hasta la apertura de juicio oral



PALMA, 13 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), ha mantenido su inocencia tras abrirse una investigación judicial por un supuesto delito de malversación relacionado con el uso indebido de coches oficiales de la institución y, tras recibir el respaldo del PP, se ha negado a dimitir.

"Yo sigo trabajando, no he hecho nada mal hecho. La justicia dirá lo que tenga que decir, yo confío en la justicia", ha dicho al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa celebrada este viernes para presentar los presupuestos insulares de 2027.

El también conseller de Medio Natural, Medio Rural y Deportes ha asegurado que todavía no se le ha comunicado formalmente su situación procesal, aunque esta mañana sí que ha recibido una llamada telefónica del juzgado.



"Todavía no tengo ningún documento que ponga nada sobre mi o sobre nadie. Estamos esperando, después llamaremos, pero no tengo ningún documento", ha explicado.

Preguntado si tiene pensado actuar como una regidora de Vox del municipio murciano de Las Torres de Cotillas, Isabel María Zapata, quien dimitió dos semanas después de que se hiciera pública su investigación por un delito de prevaricación administrativa, ha descartado esta posibilidad.

"Yo he dicho que no dimitiré, no pienso dimitir por una cosa que no he hecho mal. Sí soy culpable dimitiré, pero no soy culpable de haber hecho nada malo", ha incidido. "La Fiscalía ha hecho lo que tiene que hacer y el juzgado ha hecho lo que tiene que hacer", ha añadido.

RESPALDO DEL PP

El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch (PP), ha respaldado a su compañero de gobierno y ha considerado que, en virtud del código ético de su partido, no tienen por qué tomar medidas hasta la eventual apertura del juicio oral.

"En estos momentos el PP cumple dos cosas: su código ético, que dice que todas las personas, sean del partido o de un gobierno de coalición, continúan trabajando y se pueden tomar acciones si se llega a juicio oral", ha señalado

"Todos sabemos lo que ha pasado en España respecto a investigaciones que se han cerrado o que no han llegado a juicio. Nosotros, como partido, seguimos cumpliendo el código ético, que también se lo exigimos al resto", ha añadido.

Bosch, preguntado si en calidad de conseller de Hacienda le genera preocupación que un miembro del gobierno insular esté investigado por malversación, ha defendido que los funcionarios "garantizan que los expedientes se aprueben con garantías jurídicas y económicas".

"A mi lo que me genera preocupación es que los presupuestos se ejecuten como toca, y así es. No podemos demostrar que se haga lo contrario", ha sostenido.

Tampoco ha considerado que se deban explicar las diferencias entre las conclusiones de la investigación interna del Consell, que cerró el caso al entender que la conducta de Bestard no fue "apropiada" pero no constitutiva de delito, y el hecho de que la Fiscalía vea indicios de malversación.

"Los técnicos dicen lo que dicen en sus informes y los respetamos. La Fiscalía ve indicios de lo contrario y el juez lo valorará todo y pedirá declaraciones para acabar de tener una idea al respecto. Pero como en todos los procedimientos, una parte lo ve de una manera y la otra lo ve de otra", ha dicho.

Bosch ha considerado que si él "entrara a enmendar lo que dicen los técnicos de la casa" estaría teniendo una actitud "fuera de todo sentido". "Los informes son muy correctos, la Fiscalía lo interpreta de otra manera y el juez lo empieza a investigar, parece ser", ha reiterado.

Sobre la personación del Consell de Mallorca en el procedimiento judicial, lo que le permitiría reclamar la eventual devolución del dinero que pudiera haberse malversado, Bosch ha dicho que no se pronunciarán hasta que el juzgado se ponga en contacto con ellos.