Cerezo (Vox), sobre Bestard: "Creemos en la presunción de inocencia, serán los tribunales los que tomen las decisiones"

Archivo - El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso por Baleares, Maribel Cerezo, ha evitado valorar la admisión a trámite por parte de un juzgado de Palma de la querella que la Fiscalía presentó contra el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, por un supuesto delito de malversación relacionado con el uso indebido de coches oficiales.

Al ser preguntada por la cuestión en el acto de inicio de campaña de la formación este jueves en Palma, Cerezo ha subrayado que su partido "cree en la justicia y en la presunción de inocencia".

"Serán los tribunales los que tengan que tomar las decisiones", ha respondido.