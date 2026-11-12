Un juzgado de Palma admite a trámite la querella por malversación contra Bestard por el uso de coches oficiales

Archivo - El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, durante el Consell de Mallorca, a 9 de julio de 2026, en Palma, Islas Baleares (España).- Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS)

Un juzgado Palma ha admitido a trámite la querella que la Fiscalía presentó contra el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), por un supuesto delito de malversación relacionado con el uso indebido de coches oficiales de la institución.

La querella, presentada a finales del pasado mes de octubre, tiene su origen en una denuncia presentada por el PSIB por el supuesto uso fraudulento de los coches oficiales de la institución insular.

Tras investigar los hechos denunciados, la Fiscalía consideró que existían indicios de delito suficientes como para presentar una querella por malversación, aunque los socialistas también apuntaban a otros de prevaricación y falsedad documental.

Ahora, la titular de la plaza cuatro de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Palma ha decidido admitir a trámite la querella, según ha adelantado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Ahora deberá notificar a Bestard su condición de investigado, algo que según fuentes cercanas al vicepresidente consultadas por esta agencia de noticias todavía no ha sucedido, y citarle a declarar.

Siguiendo los procedimientos habituales, también se dará la oportunidad al Consell de Mallorca para que decida si se persona como perjudicado en la causa judicial. Fuentes de la institución insular han asegurado que, una vez reciban la notificación, pondrán la decisión en manos de sus servicios jurídicos.

El PSIB, según fuentes del partido, también está estudiando si puede personarse. Su portavoz en la institución insular, Catalina Cladera, ha considerado que la admisión a trámite de la querella es motivo suficiente como para que Bestard "dimita ya".

"Hace meses que lo pedimos, el Consell de Mallorca tiene que tomar medidas porque la institución no puede estar manchada de corrupción", ha dicho la socialista en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación la tarde de este jueves.

Cladera ha dado por hecho que la institución insular se personará en la causa, lo que a su parecer "añade complejidad y gravedad" a la situación del PP. "No pueden tener connivencia con un partido corrupto que en el Consell es su socio, algo que quieren extrapolar al resto de instituciones", ha señalado.

La socialista ha considerado que, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, "no se puede permitir que la corrupción acampe con un partido de extrema derecha con el que está dispuesto a pactar el PP" y ha instado al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, a "no permitir un alto cargo corrupto en el Consell de Mallorca ni un minuto más". Bestard, en todo caso, es miembro de Vox Baleares.

LOS DETALLES DEL CASO

Los socialistas, en su querella, acusaron al también conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes de utilizar de manera sistemática y reiterada tres vehículos de la institución insular para usos privados y de manera exclusiva, generando gastos de gasolina y otros consumos sin contar con autorización.

Cabe recordar que, después de que el caso se hiciera público el pasado mes de mayo, la institución insular elaboró informes técnicos que concluyeron que Bestard había hecho uso exclusivo de tres vehículos oficiales sin tener permiso para ello, dado que no se había acreditado que estuvieran asignados en régimen de exclusividad.

Aunque los análisis internos, cuya elaboración fue ordenada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, reconocían que este proceder "no es una conducta apropiada", sostenían que no se puede "determinar de forma categórica el uso indebido".

El equipo de gobierno insular descartó tomar medidas contra Bestard, uno de sus miembros, y cerró el caso con la elaboración de una instrucción interna que regula el uso de vehículos oficiales.