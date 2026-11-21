Archivo - El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard (c), durante el Consell de Mallorca, a 9 de julio de 2026, en Palma, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), ha recurrido la admisión a trámite de la querella que la Fiscalía ha presentado contra él por un supuesto delito de malversación de fondos públicos relacionado con el uso particular de tres coches oficiales de la institución insular.

La defensa del también conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes sostiene en su recurso que los hechos relatados en la querella carecen de trascendencia penal y, por lo tanto, no procede que sean investigados por el juzgado de Palma que la ha admitido a trámite.

Bestard interpreta que así lo avalan los informes internos que fueron elaborados por el Consell de Mallorca tras publicarse el caso, que confirmaron el uso particular de los tres coches oficiales pero concluyeron que no fue "indebido".

Según ha adelantado 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, se trata de un recurso de reforma subsidiario de apelación. Es decir, que primero deberá resolverlo la jueza instructora y, si se desestima, la decisión recaerá sobre la Audiencia Provincial de Baleares.

La representación letrada de Bestard ha solicitado que, mientras se resuelve el recurso, se suspenda la declaración como investigado que había sido fijada para el próximo 9 de diciembre.

La querella, presentada a finales del pasado mes de octubre, tiene su origen en una denuncia presentada por el PSIB --que se ha personado en el procedimiento judicial-- por el supuesto uso fraudulento de tres coches oficiales de la institución insular.

Tras investigar los hechos denunciados, la Fiscalía consideró que existían indicios de delito suficientes como para presentar una querella por malversación, aunque los socialistas también apuntaban a otros de prevaricación y falsedad documental.

La pasada semana, Bestard mantuvo su inocencia y se negó a dimitir. "Yo sigo trabajando, no he hecho nada mal hecho. La justicia dirá lo que tenga que decir, yo confío en la justicia", dijo al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa para presentar los presupuestos insulares de 2027.