Bestard supervisará el traslado de basuras desde Eivissa y asegura que lo detendrá si no cumple con los requisitos

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha avanzado que el próximo miércoles se desplazará a Eivissa para comprobar el operativo del transporte de residuos y ha recalcado que, si la basura no cumple con lo previsto en el convenio, no permitirá que embarque hacia Mallorca.

Así lo ha apuntado el representante insular en declaraciones ofrecidas a los medios después de que este martes se haya firmado el convenio entre el Consell de Mallorca y el Consell d'Eivissa para posibilitar el traslado de desechos.

De este modo, ha detallado que la primera remesa será de siete camiones con 24 toneladas de basura cada uno y, en total, podrían llegar unas 3.000 toneladas al mes. Bestard ha incidido en que en la planta de tratamiento de Son Reus actualmente entran unos 770 camiones y en junio habrían descargado unas 50.000 toneladas.

En ese sentido, ha recalcado que el máximo de la basura que podría entrar en un año procedente de Eivissa sería similar a lo que se genera en Mallorca en el mes de febrero, unas 40.000 toneladas.

Bestard ha criticado las palabras de la portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, por decir que en Mallorca se generen "residuos" y lo que llega desde Eivissa sería "mierda". Por eso ha incidido en el apoyo que se debe ofrecer a Eivissa, ya que es una de las islas que conforman la comunidad autónoma.

Asimismo, ha destacado que el año pasado ya fue a supervisar la basura que se iba a enviar a Mallorca y ha señalado que venían preparados en unas balas "bien cerradas" y que "no hacían ningún olor". Estos fardos se podían distribuir 200 en cada camión, para después trasladarlas en barco.

Respecto a las críticas por el aumento del tráfico que conllevará esta operación, el conseller insular ha subrayado que los siete camiones implicarían un incremento de un 1 por ciento en el número de camiones que entran en Son Reus.

Por otra parte, ha reivindicado que este proyecto piloto permitirá rebajar la tarifa de basuras un 10 por ciento a los mallorquines, gracias a la inyección de 50 millones de euros prometida por el Govern.

Bestard ha concretado que el barco con los residuos saldrá a las 23.00 horas desde Eivissa, llegará a Mallorca sobre las 01.00 horas y los camiones irán directamente a Son Reus, por lo que ha insistido que con estos siete camiones de basura adicionales "nadie se dará cuenta".

Acerca de la permanencia de esta prueba piloto, ha afirmado que se analizará que "todo salga bien" y ha reconocido que, "si no fuera bien, se pararía", ya que el equipo de gobierno insular pretende "velar por los intereses de los mallorquines". "El Consell es solidario con los de aquí, los ibicencos son baleares y se quiere que haya unas islas adecuadas", ha alegado.

Preguntado por si se exigirá algún cambio en la política de tratamiento de residuos al Consell d'Eivissa para que no se perpetúe el traslado de basuras, ha indicado que en el Consell de Mallorca sabe que ya trabajan en ello pero ha sostenido que "los ciudadanos de Eivissa no tienen ninguna culpa".