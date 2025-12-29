El vicepresidente segundo del Consell y conseller insular de de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, visita a las familias que participan en actividades del 'Nadal actiu' que se hace por primera vez en Sant Ferran - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Consell y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha visitado este lunes a las familias que participan en las actividades deportivas del 'Nadal actiu' que se hace por primera vez en el polideportivo Sant Ferran (Palma), los días 29 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero.

En nota de prensa, el Consell ha informado del estreno de un 'Nadal actiu' en el polideportivo Sant Ferran, perteneciente a la institución, un conjunto de actividades y propuestas deportivas abiertas al público en general y sin coste durante las fiestas navideñas.

El vicepresidente segundo del Consell y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha visitado este lunes a las familias asistentes y las diferentes actividades deportivas que se pueden hacer en este espacio durante estos días.

Bestard ha destacado que "son una decena de actividades gratuitas que ofrecen una alternativa de ocio y fomentan la participación de toda la ciudadanía, que en el futuro el Consell quiere establecer como campus para dar una alternativa de diversión en Navidad a las familias, que piden conciliación familiar".

Entre las actividades se hacen partidos de tenis mesa, talleres y lanzamientos de tiro con honda, partidos de pádel, futbolín humano 3x3, un espacio de psicomotricidad para los más pequeños, o entrenamiento y senderismos urbanos para segundas y terceras edades.

El día 3 de enero es el último día para hacer estas actividades, que son gratuitas y guiadas por monitores. El horario de estas actividades es de 10.00 a 13.00 horas.