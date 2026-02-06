BiciPalma implanta un turno nocturno para garantizar la distribución de bicicletas - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de BiciPalma ha implantado un nuevo turno nocturno de rebalanceo de la flota entre estaciones para mejorar la disponibilidad de bicicletas al inicio del día y reforzar el servicio en los momentos de mayor demanda.

Este turno, que se puso en marcha en enero, está operativo entre las 22.30 y las 06.00 horas todas las noches previas a los días laborales, según ha informado el Ayuntamiento de Palma.

De este modo, se puede anticipar una buena distribución de bicicletas antes del inicio de la jornada diaria, reducir los tiempos de respuesta ante incidencias y garantizar la cobertura del servicio las 24 horas del día.

En concreto, el turno nocturno mejora el funcionamiento del servicio mediante la atención anticipada a las horas punta de mayor demanda de bicicletas, la mejora de la distribución de la flota entre estaciones a través de tareas de rebalanceo y una resolución más ágil de las incidencias, especialmente en lo relativo a la retirada de bicicletas averiadas o inactivas.

Los refuerzos de personal necesarios para su implantación se han incluido en los presupuestos municipales de 2026, con una inversión de 400.000 euros.

Según el teniente de alcalde y regidor de Mobilitat, Toni Deudero, el rebalanceo nocturno "ha contribuido de forma significativa a mejorar la cobertura del servicio y la disponibilidad de bicicletas en la vía pública durante las franjas horarias de mayor uso".

Por otro lado, BiciPalma ha reactivado la estación número 12 de Son Espanyolet, que había tenido que transformarse temporalmente en una estación virtual debido a unas obras en su entorno. Actualmente, la estación se encuentra plenamente operativa.