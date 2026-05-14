Bicipalma suma 18 estaciones y llega a Paseo Marítimo y Playa de Palma

Archivo - Bicipalma. - ALBERTO VERA - Archivo

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La ampliación de Bicipalma incorporará 18 nuevas estaciones y permitirán extender el servicio hasta el Paseo Marítim y la Playa de Palma.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, ya se ha adjudicado el contrato de suministros para la instalación, en un plazo de seis meses, de 230 bicicletas eléctricas y de los anclajes necesarios, con un presupuesto de 950.000 euros.

Esta ampliación, impulsada por el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP), se enmarca en el Plan Global de Actuación de la Playa de Palma.

Por otro lado, el Consejo de Administración ha adjudicado la actualización y mantenimiento de las licencias de software de todas las estaciones actuales y futuras de Bicipalma por un periodo de cuatro años.

Esta inversión incluye la gestión integral del servicio mediante herramientas de operación, mantenimiento, redistribución de bicicletas, gestión de incidencias y aplicación para usuarios.