El 'bocaio de la huerta' de la Casa Regional de Murcia en Mallorca, ganador del concurso 'Va de tapas'

El 'bocaio de la huerta' de la Casa Regional de Murcia en Mallorca, ganadora del concurso 'Va de tapas'- CAIB

PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del concurso gastronómico 'Va de tapas' ha reconocido este sábado la propuesta dulce 'El Bocaico de la Huerta', presentada por la Casa Regional de Murcia en Mallorca, como la mejor tapa del certamen.

La tapa ganadora ha fusionado el tradicional "paparajote" murciano, añadiéndole una crema de limón que ha deleitado al jurado, según ha destacado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en una nota de prensa.

El concurso se ha celebrado dentro de la programación de la Feria de Mayo 2026, un acontecimiento que reúne gastronomía, música y tradiciones populares de distintas comunidades autónomas representadas en Baleares.

La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Francesca Ramis, ha entregado el premio a la propuesta ganadora, así como los diplomas de participación a las casas regionales participantes.

En esta edición han participado la Falla de El Toro-Casa de Valencia en Calvià, la Casa Regional Valenciana en Mallorca, la Casa Regional de Murcia en Mallorca, el Hogar Canario en las Islas Baleares, Euskal Etxea Artea Mallorca, la Casa de Andalucía en Baleares y el Centro Gallego de Mallorca.

Cada casa regional ha elaborado una tapa representativa de su gastronomía tradicional, con propuestas inspiradas en recetas y productos típicos de sus territorios de origen.

La Falla de El Toro-Casa de Valencia en Calvià ha presentado el 'sgarraet Valencià' la Casa Regional Valenciana en Mallorca, 'Gamba amb bleda'; el Hogar Canario en Baleares, 'Ayanto Herreño'; Euskal Etxea Artea Mallorca, 'Ajoarriero de Can Dimoni'; la Casa de Andalucía en Baleares, 'Flamenquín cordobés'; y el Centro Gallego de Mallorca, 'Pulpo a feira'.

La tapa ganadora de la edición de 2025 fue la propuesta presentada por el Hogar Canario en Baleares, que este año ha sido la imagen promocional del concurso 'Va de tapas', organizado por el Govern. Así, la propuesta vencedora de esta edición será la imagen del certamen gastronómico del próximo año.

La Feria de Mayo de las Casas Regionales empezó este viernes con una jornada inaugural que contó con la participación de la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Govern y Cooperación Local, Antònia Estarellas.

Durante la primera jornada se llevaron a cabo diferentes actuaciones musicales y tradicionales, entre las que destacaron la Parranda del Hogar Canario, los Xeremiers de l'Estació y el concierto del grupo Yola's Slave.

La jornada de este sábado también ha incluido actuaciones musicales y folklóricas a cargo de distintas casas regionales participantes, con exhibiciones de percusión, música y danza tradicional, así como conciertos y actividades populares a lo largo de todo el día.

La programación continuará este domingo con las actuaciones de los Xeremiers de l'Estació y el espectáculo infantil de Oh! Palma, en una nueva jornada abierta a toda la ciudadanía en el parque del Mar.