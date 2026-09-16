La bolsa única de policía local ya ha cubierto 101 plazas en Baleares. - CAIB

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La bolsa única de policías locales que gestiona la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) ha cubierto 101 de las 116 plazas solicitadas por ayuntamientos desde 2024.

En total, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, la bolsa ha atendido las peticiones de 35 ayuntamientos de Mallorca, Menorca y Eivissa.

Esta herramienta, han recordado, permite una respuesta ágil ante las necesidades urgentes de personal de los municipios. La media de tiempo transcurrido entre la petición de un ayuntamiento y la cobertura de la plaza es de cinco días naturales. De las 116 plazas gestionadas, 11 están pendientes de cobertura y cuatro corresponden a otras situaciones previstas en las bases de la bolsa.

Mallorca concentra 102 de las 116 plazas gestionadas a través de la bolsa. De estas, 88 han sido cubiertas, 10 están pendientes y cuatro figuran en otras situaciones. Alcúdia encabeza las coberturas con 13 plazas, seguida de Muro, con nueve; Santanyí, con siete; Santa Margalida, con seis, y Sa Pobla, con cinco.

Menorca ha gestionado seis plazas. Cinco fueron solicitadas y cubiertas durante 2025. En concreto, son dos en Ferreries, dos en Maó y una en Es Castell. En 2026 consta pendiente una plaza de Ferreries.

En cuanto a Eivissa, se han gestionado ocho plazas, todas cubiertas. En detalle, son tres en 2024 y cinco en 2025. Las adjudicaciones corresponden a Santa Eulària des Riu, con tres; Sant Antoni de Portmany, con tres; Sant Joan de Labritja, con una, y Sant Josep de sa Talaia, con una.

AGILIZAR LA RESPUESTA A LOS AYUNTAMIENTOS

La bolsa única fue convocada mediante Resolución de la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local de 8 de enero de 2024, publicada en el BOIB núm. 6, de 11 de enero. La convocatoria dio continuidad a las bolsas extraordinarias constituidas en los años 2021 y 2023, que habían resultado insuficientes para atender las peticiones municipales.

La bolsa va dirigida principalmente a personas que han superado la fase de oposición de un proceso selectivo de policía local pero no han obtenido plaza en procesos con ejercicios realizados desde el 1 de enero de 2021. Cada persona interesada elige una única isla y el orden de la bolsa se determina en función de la nota del Curso básico de capacitación de policía local.

Cuando un ayuntamiento comunica una necesidad de personal, la EBAP ofrece los puestos siguiendo el orden de la bolsa. El plazo ordinario de respuesta es de 24 horas y, en el caso de ofertas simultáneas de varios puestos, de dos días hábiles. Cuando no hay suficientes personas disponibles, la prioridad municipal se determina principalmente conforme a la ratio más baja de policías por cada 1.000 habitantes.

La bolsa tiene una vigencia de tres años, prorrogable por razones de urgencia o necesidad, y cada nombramiento interino puede tener una duración máxima de tres años.