Un bombero, herido en un incendio que ha quemado una hectárea de rastrojos en Inca. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un bombero ha resultado este miércoles herido en las labores de extinción de un incendio que ha quemado una hectárea de rastrojos en Inca.

En concreto, es un bombero del parque de Inca y ha sido en un fuego declarado junto al campo del Constància y en el que han trabajado efectivos de Bomberos de Mallorca y del Ibanat.

El bombero ha tenido que ser atendido de heridas de segundo grado en la pierna y el brazo. También se ha activado el parque de Alcúdia. En total han actuado ocho dotaciones y el helicóptero Milana.