Los Bomberos auxilian a cinco excursionistas perdidos en el Puig del Tomir

PALMA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han reconducido a cinco personas que se habían perdido cuando realizaban una excursión por la zona del Puig Tomir, en el municipio de Escorca.

Según han informado desde el cuerpo de bomberos, las cinco personas se han perdido la tarde de este jueves cuando hacían una excusión y ha anochecido.

Efectivos del Grupo de Rescate de Montaña de los parques de Inca y Sóller se han activado para localizarlos y reconducirlos con seguridad hasta sus vehículos. Todas las personas se encuentran en buen estado.