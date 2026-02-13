Los bomberos buscan a una joven que ha pedido auxilio desde el Puig de Massanella

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han activado un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a una joven de 24 años que ha pedido auxilio desde el Puig de Massanella.

El operativo se ha desplegado una vez la víctima, quien estaba haciendo una excursión sola y se encuentra consciente, ha llamado a los servicios de emergencias.

En el despliegue participan efectivos de los parques de bomberos de Inca y Sóller, así como el helicóptero Milana, con la intención de localizarla y evacuarla lo antes posible.