Estabilizado el incendio forestal en Can Milec

Vista aérea del incendio iniciado en un bosque de Can Milec.- CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca y del Ibanat han logrado estabilizar un incendio forestal originado este domingo en la zona de Can Milec, entre los municipios de Muro y Llubí, que ha calcinado 0,2 hectáreas de pinar.

El fuego se ha declarado sobre las 15.45 horas, se calificado como de gravedad potencial 0 y se ha dado por estabilizado a las 17.35 horas, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en su cuenta de la red X.

Hasta ese punto se han desplazado medios aéreos, dos autobombas, bomberos forestales y agentes de Medio Ambiente, a los que habría que añadir efectivos de Bomberos de Mallorca del parque de Inca comandados por un sargento.