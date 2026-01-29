Los bomberos de Formentera precintan un tramo de la playa de Es Copinar tras la caída de rocas por el oleaje

Actuaciones de los bomberos de Formentera tras los fuertes vientos - CONSELL DE FORMENTERA

FORMENTERA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Formentera han precintado este jueves un tramo de la playa de Es Copinar como medida preventiva, tras la caída de rocas debido al fuerte oleaje.

Los efectivos llevaron a cabo hasta 13 servicios entre las 16.00 y las 22.00 horas del miércoles, según ha informado el Consell en un comunicado.

Durante la alerta naranja, principalmente las actuaciones estuvieron relacionadas con situaciones de riesgo derivadas del viento. Así, fueron atendidos siete servicios por caída de árboles, dos por techos con riesgo de desprendimiento y dos servicios más debido a placas fotovoltaicas a punto de caer, entre otros motivos.

En el dispositivo participaron cuatro bomberos y un sargento, con el apoyo de dos voluntarios de Protección Civil, un agente de Medio Ambiente, la brigada de Bomberos Forestales del Ibanat, así como la Policía Local y la Guardia Civil.

También este jueves, los bomberos han acudido a la Mola para talar un pino que este miércoles no pudo ser retirado y para cortar una rama a punto de caer en una zona cercana a la escuela.