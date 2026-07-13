Bomberos de Inca y Sóller intervienen en el incendio en un hotel de Magaluf (Calvià)

Bonberos en el incendio de un hotel en Magaluf - BOMBEROS MALLORCA

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de los parques de Inca y Sóller han intervenido este domingo a las 21.55 horas en un incendio originado en un hotel en Magaluf, en el término municipal de Calvià.

Según informan los bomberos, el fuego se originó en la sexta planta de un hotel, al que se entraba por la octava planta. Por tanto, el incendio se considera subterráneo.

Por prevención, los agentes desalojaron las plantas superiores, desde la sexta a la duodécima y confinaron de la planta quinta a las inferiores.

Ninguna habitación del hotel se ha visto afectada y el incendio, en el que también han trabajado los bomberos de Palma, está ya extinguido.