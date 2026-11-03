Los Bomberos de Mallorca dan a conocer en Londres recomendaciones de seguridad para visitar la Serra de Tramuntana - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han dado a conocer en Londres recomendaciones de seguridad para visitar la Serra de Tramuntana, en el marco de la World Travel Market (WTM), donde el Consell de Mallorca ha promocionado la isla como un destino seguro tanto para residentes como para visitantes.

El Consell de Mallorca ha explicado este martes en un comunicado que la inversión destinada al cuerpo ha aumentado un 24 por ciento durante esta legislatura hasta alcanzar los 32 millones de euros en 2026.

Durante el acto institucional se ha proyectado el vídeo 'Una tierra que cuida de ti', realizado por el mallorquín Rubén Capilla. La pieza audiovisual combina imágenes de la costa, la montaña y los pueblos de Mallorca con escenas de preparación e intervención de los bomberos por tierra, mar y aire.

Tras el acto, los bomberos y las autoridades de la isla se han desplazado al centro de Londres para repartir trípticos informativos con recomendaciones de seguridad para la Serra de Tramuntana bajo el lema 'La prevención es la mejor protección'.

El material distribuido aconseja consultar la previsión meteorológica, planificar las excursiones con itinerarios adaptados a la preparación física, llevar agua, alimentos, ropa y calzado adecuados, descargar mapas para su consulta sin conexión, mantener el móvil cargado e informar a terceros sobre el itinerario previsto. Asimismo, recomienda seguir los caminos señalizados, mantener el grupo unido y dar la vuelta si las condiciones empeoran.

El tríptico vincula la seguridad con la conservación de la Serra de Tramuntana y apela a la prevención de incendios, el respeto a las fincas y los accesos, la protección del patrimonio de 'pedra en sec' y la retirada de residuos.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado el trabajo de los bomberos y ha indicado que "disfrutar de Mallorca también significa respetarla y actuar con responsabilidad".

HELICÓPTERO DE EMERGENCIAS SA MILANA

Entre los recursos técnicos destacados se ha puesto en relieve la actividad del helicóptero de emergencias sa Milana, que ha llevado a cabo 250 actuaciones durante sus primeros 15 meses de servicio. En detalle, la unidad ha realizado más de 210 rescates en montaña, una treintena de intervenciones en incendios y ocho búsquedas.

Galmés ha destacado que el helicóptero se ha convertido en una "pieza clave para salvar vidas", ya que concentran la mayor parte de sus rescates en la Serra de Tramuntana durante los meses de verano.

Finalmente, el Consell ha detallado que se han destinado ocho millones de euros a la renovación de la flota de vehículos, se han creado 86 plazas adicionales de bomberos y se han incorporado tres nuevas unidades especiales, la subacuática, la canina y la de drones con visión nocturna.