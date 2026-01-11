Bomberos de Mallorca evacuan a Son Espases a un hombre tras caerse en el barranco de Biniaraix - BOMBEROS DE MALLORCA
PALMA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
Bomberos de Mallorca han evacuado al Hospital Universitario Son Espases a un hombre tras caerse en el barranco de Biniaraix.
Según han informado desde Bomberos de Mallorca a los medios de comunicación, el suceso ocurrió en la noche de este sábado, cuando el hombre cayó en el barranco de Biniaraix.
El afectado logró llegar hasta el porche pero, ante la imposibilidad de bajar a pie, este domingo ha alertado a los servicios de emergencia.
Finalmente, el grupo de rescate de montaña (GRM) de los Bomberos de Mallorca ha evacuado al hombre, que ha sido trasladado con el helicóptero sa Milana hasta el Hospital Universitario Son Espases.