Bomberos de Mallorca interviene en un incendio en un edificio de apartamentos en Sa Coma

Archivo - Camiones de Bomberos de Mallorca. Recurso. Archivo. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca ha intervenido en un incendio declarado a las 07.30 horas en el sótano de un edificio de apartamentos ubicado en la calle Ficus de Sa Coma (Sant Llorenç des Cardassar).

Según ha informado Bomberos de Mallorca a los medios de comunicación, el edificio está formado por diferentes bloques y consta de seis plantas, con un aparcamiento subterráneo. El fuego se ha iniciado en un vehículo estacionado en el parking.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado diversas dotaciones de Bomberos de Mallorca --en concreto, de los parques de Alcúdia, Manacor y Artà-- que han trabajado en la extinción del incendio, el control del humo y la ventilación del edificio.

Como medida preventiva, unas 60 personas han sido desalojadas, mientras que otros vecinos han sido confinados en sus viviendas. El fuego se encuentra ya controlado.

Un total de 22 personas han sido atendidas por el SAMU 061 por inhalación de humo, de las cuales cinco son policías locales.