Bomberos de Mallorca intervienen en un incendio declarado en un edificio de apartamentos en Cala Figuera - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca han intervenido este domingo noche en un incendio declarado en un edificio de apartamentos en Cala Figuera, en Santanyí.

Según han informado desde los Bomberos de Mallorca a los medios de comunicación, los parques de bomberos de Felanitx y Llucmajor han intervenido este domingo noche en un incendio declarado en un edificio de apartamentos en Cala Figuera (Santanyí).

El fuego ha afectado únicamente la sauna ubicada en el primer sótano (-1). El segundo sótano (-2) ha resultado afectado por el humo, pero no por las llamas, han explicado.

Afortunadamente, no se han registrado heridos.

En estos momentos, los Bomberos de Mallorca trabajan en las tareas de ventilación del primer sótano, donde se ha originado el incendio, y continúan revisando el nivel inferior, que todavía presenta acumulación de humo.