Bomberos de Mallorca prueba su capacidad de reacción con un simulacro de persecución y accidente de tráfico

Un dispositivo de Bomberos de Mallorca prueba su capacidad de reacción ante una emergencia de gran complejidad. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo de Bomberos de Mallorca ha participado en un simulacro de accidente de tráfico con víctimas provocado por una persecución en Marratxí, una intervención diseñada para testar la capacidad de reacción de los servicios de emergencia ante escenarios de gran complejidad, en el que intervino un dispositivo de nueve bomberos, dos cabos y un sargento.

El ejercicio se desarrolló este viernes y planteó un escenario de alta tensión. Consistió en una persecución entre dos vehículos que acabó con una fuerte colisión, una situación que generó una operativa crítica que obligó a activar inmediatamente los protocolos de emergencia y autoprotección.

Uno de los momentos clave del simulacro fue la intervención del helicóptero, que se encargó de hacer el traslado de una de las víctimas hasta los servicios sanitarios, simulando la necesidad de una evacuación urgente por aire.

El ensayo sirvió para coordinar los protocolos de atención sanitaria, el triaje de heridos y la evacuación en un contexto de elevada presión asistencial, una práctica muy importante para detectar posibles puntos de mejora en la gestión de situaciones donde el tiempo y la coordinación entre diferentes cuerpos son determinantes para salvar vidas.

Los efectivos de los Bomberos de Mallorca trabajaron conjuntamente con agentes de la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios durante todo el desarrollo de la maniobra, lo que permitió poner a prueba la coordinación entre todos y buscar que la respuesta sea lo más eficaz y fluida posible.