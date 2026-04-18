Bomberos de Mallorca prueban con éxito comunicación por satélite para mejorar cobertura en zonas sin señal operativa. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca ha comenzado con buenos resultados pruebas de comunicación por satélite para mejorar la cobertura en zonas donde hasta ahora no existía señal operativa, con el objetivo de garantizar la conexión en los denominados puntos negros de la isla durante las intervenciones de emergencia.

El director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha destacado el alcance inicial de estas pruebas y ha señalado que se está ante las primeras pruebas de una tecnología que puede cambiar de forma real la operativa en emergencias en Mallorca.

Los resultados iniciales son positivos y confirman que el avance es en "la buena dirección" para garantizar cobertura en cualquier punto de la isla, "incluso en los entornos más complicados".

El dispositivo se probó en enclaves de difícil acceso como Torrent de Pareis, el Parc Natural de Llevant y la zona de Mortitx. En todos estos puntos los equipos lograron establecer comunicación estable con las centrales operativas de los Bomberos de Mallorca.

La tecnología utilizada se basa en satélites en órbita baja (LEO). Estos sistemas operan a menor altitud que los satélites geoestacionarios, lo que reduce de forma significativa el tiempo de propagación de la señal y, por tanto, la latencia en las comunicaciones. Esto permite una transmisión de datos más rápida y estable en comparación con las redes satelitales tradicionales.

Los resultados confirman que las comunicaciones funcionan en áreas donde antes no era posible mantener conexión. Los equipos transmiten información sin cortes desde zonas de difícil acceso y mantienen el enlace con los centros de coordinación de Bomberos de Mallorca sin incidencias.

El cuerpo de emergencias prevé continuar con la fase de pruebas en distintas ubicaciones de la isla. Una vez finalice esta etapa, el servicio analizará los resultados y definirá los pasos administrativos para una posible licitación que permita incorporar esta tecnología de forma estable.