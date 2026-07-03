Los Bomberos de Palma actúan en un incendio de rastrojo entre el Portitxol y la autopista

Archivo - Bomberos de Palma en Dalt Murada, frente a la Catedral - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Palma han actuado este viernes en un incendio de rastrojo originado en un solar entre la autopista del Aeropuerto y el Portitxol.

El fuego se ha declarado sobre las 18.00 horas, según ha informado el cuerpo de bomberos, que ha acudido al lugar con dos unidades para extinguir las llamas.

El incendio ha afectado a rastrojo seco y a las 20.00 horas ya se encuentra controlado.