Bomberos rescatan sano y salvo a un perro atrapado en un balcón de Marratxí: así ha sido la liberación del can

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Rescatan un perro que había quedado atrapado en un balcón. - BOMBEROS DE MALLORCA
PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
Bomberos del parque de Inca han logrado este martes rescatar sano y salvo a un perro que había quedado atrapado en un los huecos de un balcón.
El rescate, que ha acabado con final feliz, ha ocurrido este martes sobre las 09.18 horas en una vivienda de Marratxí.
El perro había quedado atrapado en un balcón pero los bomberos, con la ayuda de un martillo han podido liberar al animal.