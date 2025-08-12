Bruselas estudia la petición de Baleares de reducir los días de pesca en el Mediterráneo

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea está estudiando la petición de Baleares de reducir los días de pesca en el Mediterráneo.

Así consta en la respuesta que la presidenta del organismo, Úrsula Von der Leyen, ha dirigido al Parlament tras recibir una iniciativa parlamentaria al respecto aprobada en mayo en el pleno de la Cámara autónomica.

"La Comisión está analizando actualmente la proposición y responderá en breve sobre su contenido", reza la escueta respuesta de Von der Leyen.

La respuesta se refiere a una Proposición No de Ley (PNL) que el pleno aprobó, a petición del PP, para instar a la Comisión Europea a retirar la propuesta de reducción de los días de pesca de arrastre en el Mediterráneo Occidental.

El texto de la iniciativa parlamentaria reclamaba mantener los niveles actuales de 2024 y mostraba el apoyo de la Cámara autonómica al sector pesquero balear.

La iniciativa hacía hincapié en que mientras en 2019 se contaba con 240 días de pesca; hoy se tienen 130, y la propuesta para 2025 supondría un recorte del 79 por ciento respecto a los valores iniciales.