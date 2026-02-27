Bunyola renovará su planeamiento urbanístico 44 años después

El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y la alcaldesa de Bunyola, Maria Antònia Serralta. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bunyola redactará un nuevo planeamiento urbanístico 44 años después, ya que el actual no había sido actualizado desde 1982.

Lo hará a través de un convenio de colaboración con el Consell de Mallorca que este viernes ha sido rubricado por el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y la alcaldesa de Bunyola, Maria Antònia Serralta.

Se prevé que la redacción del nuevo planeamiento dure un mínimo de cuatro años, según ha informado la institución insular en un comunicado. El documento firmado contempla la posibilidad de que la colaboración, si se supera ese plazo, pueda prorrogarse.

Los técnicos del servicio de planeamiento del Consell de Mallorca se harán cargo del asesoramiento, la asistencia técnica y jurídica durante la redacción del documento, sin que suponga ningún coste para el Ayuntamiento.

El acuerdo se enmarca dentro del programa aprobado el pasado febrero de 2025 a través del cual se facilita la renovación de los planeamientos urbanísticos a pueblos de entre 5.000 y 10.000 habitantes.

"El objetivo final es dotar a los pueblos de Mallorca, como Bunyola, de un instrumento urbanístico moderno que responda a las necesidades actuales de sus habitantes y garantice un crecimiento ordenado y sostenible", ha explicado Rubio.