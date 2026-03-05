Un bus presta servicio por los desvíos de las líneas de la EMT afectadas por las obras del puente de Saridakis

Archivo - Bus lanzadera del TIB al faro de Formentor. - CAIB - Archivo

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un bus lanzadera presta servicio desde este jueves a los usuarios afectados por los desvíos de las líneas L46 y L47 debido al cierre parcial del puente de Saridakis.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, la lanzadera cubrirá las zonas de La Bonanova y Francesc Vidal i Sureda tras los desvíos provocados por las obras de mantenimiento en el viaducto, que impiden el paso de vehículos pesados como autobuses y camiones. Coches y motocicletas sí podrán circular.

El nuevo autobús realizará el recorrido Portopí - Francesc Vidal i Sureda, con cambio de sentido en el Queen's College, y regresará por el mismo trayecto hasta Portopí.

El servicio funcionará de lunes a domingo cada 30 minutos, con la primera salida desde Portopí (parada 94) a las 06.30 horas y la última a las 23.00 horas. Además, la lanzadera efectuará paradas en la Residencia de La Bonanova a las 09.30, 11.30, 12.30 y 14.30 horas.

Mientras dure el desvío, quedarán fuera de servicio las paradas 167, 716, 717, 909, 908, 714, 715 y 168. Las más cercanas para acceder a la lanzadera serán la 164 y 170, así como la 67 y 91 en Joan Miró, desde donde se podrá enlazar con las líneas 46 y 47.

El servicio de lanzadera se mantendrá hasta que se reabra el viaducto y se restablezca el recorrido habitual de las líneas L46 y L47.