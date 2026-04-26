Buscan a los autores de una estafa de más de 31.000 euros sufrida por una empresa de Palma

Un agente del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de dar con los supuestos responsables de una estafa de más de 31.000 euros sufrida por una empresa de Palma.

Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos recibieron la pasada semana una denuncia en la que un hombre manifestaba haber sido víctima de una estafa denominada 'Man in the Middle'.

El denunciante, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, explicó que había realizado una transferencia bancaria por valor de 31.140 euros para abonar el pago de una factura por unos servicios realizados.

El número de cuenta bancaria que le facilitaron para el pago fue remitido a través de correo electrónico y, una vez realizada la transferencia, la empresa beneficiaria aseguró no haber recibido el dinero.

El número de cuenta al que se realizó el pago, determinaron los investigadores, había sido modificada de forma fraudulenta y no se correspondía con el de empresa.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la estafa 'Man in the Middle' consiste en interceptar la comunicación entre un emisor y un receptor, pudiendo espiar o modificar la información con fines maliciosos.

La Policía se puso inmediatamente en contacto con la entidad bancaria beneficiaria de la transferencia denunciada y consiguió el bloqueo y la devolución de los más de 31.000 euros.

Los investigadores están tratando de dar con los supuestos responsables de la estafa y, por el momento, ya han identificado al beneficiario del dinero. No se descarta que en el futuro puedan llevarse a cabo detenciones en relación a estos hechos.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTAFAS

Ante este tipo de fraudes, la Policía Nacional recomienda concienciar a los empleados de que todos podemos ser víctimas de este tipo de ataques que utilizan datos obtenidos por internet.

Entre las medidas recomendadas destacan reforzar las medidas de ciberseguridad mediante la aplicación de antivirus, la continua actualización de software de los equipos informáticos y la protección de las redes wifi con contraseñas robustas.

Por ello, se debe advertir a los empleados para que se mantengan en alerta, en especial al departamento de contabilidad.

La Policía también recomienda ponerse en contacto con la empresa o el trabajador a la que se va a tramitar el dinero para confirmar que la transacción se realiza a la cuenta que corresponde y sospechar de los correos electrónicos que contengan errores ortográficos o que contengan enlaces que deriven a una factura o a un archivo similar.

En caso de que se realice un pago y se cree que ha sido una estafa, se debe denunciar lo antes posible ante la Policía Nacional aportando todas las pruebas posibles.