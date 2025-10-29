Buscan a dos excursionistas desaparecidos entre Selva y Lluc

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de rescate de diversos cuerpos de emergencias han iniciado un dispositivo de búsqueda para encontrar a dos personas que este miércoles han iniciado una excursión en una zona comprendida entre Caimari, Binibona --en el término municipal de Selva-- y el santuario de Lluc.

Estas dos personas habrían salido esta mañana desde el agroturismo Albellons y no han vuelto al punto de inicio de la ruta, según han explicado los Bomberos de Mallorca en un comunicado.

Inicialmente, se ha activado al helicóptero Milana que ha sobrevolado la zona durante las horas de luz para tratar de localizarlas, sin éxito.

Actualmente, participan en el dispositivo los Grups de Rescate de Montaña de Inca y Sóller de los bomberos, además del Greim de la Guardia Civil, que también se ha incorporado a las tareas de búsqueda. Según como evolucione la situación, se evaluará si es necesario activar a más efectivos o midios de apoyo.