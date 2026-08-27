Buscan a un hombre desaparecido en Palma desde el 9 de agosto - CNDES

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha alertado de la desaparición de un hombre en Palma que fue visto por última vez el 9 de agosto.

Según la información difundida por el organismo dependiente del Ministerio del Interior, el hombre responde al nombre Andrés O.C.

Tiene 53 años y mide 1,70 metros de altura. Tiene los ojos marrones y el pelo canoso.

Cualquier información acerca de su paradero puede ser puesta en conocimiento de los servicios de emergencia (112), de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (061).