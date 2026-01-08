Buscan a los implicados en un accidente en Alcúdia que abandonaron en su huida teléfonos móviles y documentación

Vehículo completamente destrozado. - POLICÍA LOCAL DE ALCÚDIA

La Policía Local de Alcúdia está tratando de localizar a los implicados en un accidente de tráfico en la carretera de Artà y que se saldó con un vehículo completamente destrozado.

El siniestro ha tenido lugar en la madrugada de este jueves, según ha informado el cuerpo, a la altura del número 110 de esta vía. Según las primeras informaciones, el vehículo impactó inicialmente contra el bordillo de la acera y acabó estampado contra una farola y un árbol.

A la llegada de los agentes de la Policía Local de Alcúdia, tras recibir el aviso, se localizó el vehículo con daños de gran consideración, quedando prácticamente destrozado.

En el interior del vehículo, sin embargo, se encontraron teléfonos móviles y diversa documentación, lo que ha permitido identificar a las dos personas ocupantes.

No obstante, habían abandonado el lugar del accidente antes de la llegada de los servicios policiales y, hasta el momento, no han podido ser localizados.

Dado el estado del vehículo, no se descarta que pudieran haber resultado heridas.

En el operativo también intervino una dotación de bomberos, que realizó labores de limpieza de la calzada.

Una vez retirado el vehículo y finalizadas las tareas de limpieza, la circulación quedó restablecida con normalidad. La investigación continúa abierta para localizar a las personas implicadas.