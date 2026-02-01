Buscan a un ladrón que robó una moto en Palma, colisionó contra un panel publicitario y se dio a la fuga

La moto accidentada, supuestamente robada por un ladrón, tirada en una mediana de la avenida Picasso de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha abierto una investigación para tratar de localizar a un supuesto ladrón que robó una motocicleta, colisionó contra un panel publicitario y se dio a la fuga.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, ocurrieron sobre las 15.45 horas del pasado martes, cuando el 092 recibió un aviso en el que se alertaba de que había una motocicleta accidentada sobre la mediana.

Una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) se desplazó hasta el lugar y comprobó que el conductor del vehículo ya no se encontraba allí.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por los agentes, el motorista circulaba a una velocidad excesiva para las condiciones de la vía, que se encontraba mojada por la lluvia, y perdió el control.

Fue en ese momento, cuando tomaba una curva, que se salió de la carretera e impactó contra un panel publicitario situado en la mediana que separa los dos carriles de circulación.

Al contactar con el propietario de la moto, este manifestó que se la habían sustraído esa misma mañana en su domicilio de Palma, próximo al lugar del siniestro, mientras él se encontraba trabajando en Inca.

Explicó que, al no poder formalizar la denuncia de forma telemática, había publicado un mensaje en una conocida red social alertando del robo.

Los agentes comprobaron la existencia de esa publicación y la hora en la que fue subida, sobre las 14.00 horas, lo que permitió descartar su implicación en el accidente, ya que este había ocurrido con posterioridad.

La Policía Local de Palma mantiene una investigación abierta para tratar de localizar al supuesto autor del robo y víctima del accidente.