Buscan a una mujer desaparecida en Palma desde hace una semana

Cartel de la desaparecida. - CNDES

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) - El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha alertado de la desaparición de una mujer que fue vista por última vez el pasado 1 de septiembre en Palma.

La mujer, según la información facilitada por el organismo dependiente del Ministerio del Interior, tiene 41 años y responde al nombre de Maria del Mar G.G.

Mide 1,60 metros de altura, tiene los ojos de color marrón y el pelo de color castaño.

Cualquier información acerca de su paradero puede ser pueda en conocimiento de los servicios de emergencias (112), de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062).