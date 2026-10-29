Buscan a una mujer desaparecida en Palma desde el pasado domingo - SOS DESAPARECIDOS

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación SOS Desparecidos ha lanzado una alerta de búsqueda de una mujer de 40 años en paradero desconocido que fue vista por última vez el pasado domingo, 25 de octubre, en Palma.

La mujer, de acuerdo con la información facilitada por la entidad, responde al nombre de Catalina María T.R. Mide 1,68 metros, es de complexión delgada y tiene los ojos y el pelo castaño.

Cualquier información acerca de su paradero puede ser puesta en conocimiento de los servicios de emergencias (112), la Policía Nacional (091), la Guardia Civil (062) o el teléfono habilitado por SOS Desaparecidos (868286726).